BBL: Crailsheim beendet Pleitenserie nach Comeback

Die Hakro Merlins Crailsheim haben ihre Niederlagenserie in der Basketball Bundesliga (BBL) nach einem Mega-Comeback beendet. Am 10. Spieltag gewann das Schlusslicht trotz eines zwischenzeitlichen 26-Punkte-Rückstandes mit 87:84 (28:45) gegen Aufsteiger Tigers Tübingen. Im Tabellenkeller verloren die MLP Academics Heidelberg, dagegen verschaffte sich auch die BG Göttingen etwas Luft.

Für die Crailsheimer war es der erste Sieg seit dem Auftaktspiel gegen die Rostock Seawolves im September. Und lange sah es nach der neunten Pleite in Serie aus. 32:58 hieß es in der 24. Minute, dann schmolz der Vorsprung der Tigers. Brandon Childress sorgte 74 Sekunden vor dem Ende für die Führung (85:84), James Murray-Boyles stellte mit zwei Freiwürfen den Endstand her.