BBL: Machtdemonstration! Würzburg deklassiert Bamberg im Frankenderby

Die Würzburg Baskets haben in der Basketball-Bundesliga einen Prestigeerfolg gefeiert und ihren Platz in den Play-off-Rängen gefestigt. Die Würzburger entschieden das Frankenderby gegen die Bamberg Baskets am 20. Spieltag mit 104:65 (57:35) klar für sich und untermauerten die neuen Kräfteverhältnisse in der Region.