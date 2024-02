Pokalsieger München setzt BBL-Erfolgslauf fort

Der frisch gekürte Basketball-Pokalsieger Bayern München hat seinen Erfolgslauf in der Bundesliga fortgesetzt. Im ersten BBL-Spiel nach dem Triumph beim Top Four am vergangenen Wochenende mühte sich der Tabellenführer zu einem 86:74 (46:38) gegen die BG Göttingen und holte damit den 13. Ligasieg in Folge.