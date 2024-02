Ulm unterliegt Bonn im Krimi - Niners souverän

Meister ratiopharm Ulm hat in der Basketball Bundesliga (BBL) auf dramatische Weise seine dritte Niederlage in Serie kassiert. In der Neuauflage des Finales unterlag der Titelverteidiger bei Vizemeister Telekom Baskets Bonn trotz starken Starts mit 97:98 (91:91, 54:37) nach Verlängerung.