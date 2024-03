Alba noch ohne EuroLeague-Gewissheit

Basketball-Spitzenklub Alba Berlin hat noch keine Gewissheit über seine Zukunft in der EuroLeague. "Zumindest für die Klubs, die jetzt keine feste A-Lizenz haben, ist da eine gewisse Unsicherheit", sagte Geschäftsführer Marco Baldi dem SID: "Ich kann Ihnen heute nicht definitiv sagen, was in der nächsten Saison geplant ist."