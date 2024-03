BBL: Alba überflügelt Tübingen und bleibt an Spitzenduo dran

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin bleibt nach einem Kantersieg am 24. Spieltag der BBL gegen die abstiegsbedrohten Tigers Tübingen am Spitzenduo aus Chemnitz und München dran. Beim 112:69 (56:34) vor 10.646 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena hatten die Berliner nur im ersten Viertel (21:24) Probleme. Anschließend überrollten Weltmeister Johannes Thiemann und Co. den bemitleidenswerten Aufsteiger.