BBL: Bayern festigt Tabellenführung - auch Alba gewinnt

Pokalsieger Bayern München hat die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga (BBL) gefestigt. Das 99:81 (53:40) bei den Bamberg Baskets war der bereits 21. Sieg der Saison. Verfolger Alba Berlin holte beim 85:65 (40:37) gegen die Veolia Towers Hamburg den achten Sieg in Serie und bleibt am Tabellenzweiten Niners Chemnitz und München dran.