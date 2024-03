BBL: Bayern mit gelungener Revanche gegen Bonn

Pokalsieger Bayern München hat seine beeindruckende Siegesserie fortgesetzt und bleibt in der Basketball-Bundesliga das Maß aller Dinge. Die Münchner gewannen beim 90:81 (56:36) gegen den Vorjahresfinalisten Telekom Baskets Bonn ihr wettbewerbsübergreifend neuntes Spiel in Serie. In der Liga sind die Münchner gar seit 14 Spielen unbesiegt, die bislang letzte Niederlage fügten die Baskets den Bayern im Hinspiel im November zu (83:88 n.V.).