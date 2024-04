Alba-Frauen vergeben Matchball - Keltern gleicht aus

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihre erste Chance auf den Gewinn des Meistertitels vergeben. In Spiel vier der Finalserie bei Titelverteidiger Rutronik Stars Keltern kassierte das Team von Trainer Cristo Cabrera eine 55:64 (28:38)-Niederlage, damit gibt es in der Bundesliga (DBBL) beim Stand von 2:2 ein entscheidendes fünftes Duell.

Am Mittwoch (15.30 Uhr) fällt in der Berliner Sömmeringhalle die Entscheidung in der Best-of-five-Serie. Für Alba, das seine zweite Saison nach dem Aufstieg spielt, geht es um die erste Meisterschaft.