Basketball: Alba bleibt den Bayern auf den Fersen

Die Bundesliga -Basketballer von Alba Berlin haben in der Tabelle zu Spitzenreiter Bayern München aufgeschlossen. Alba gewann sein Nachholspiel am Mittwochabend gegen die Rostock Seawolfs mit 91:74 (42:40) . Damit steht Berlin ebenso wie der FC Bayern bei 23 Siegen und fünf Niederlagen.

Die Seawolfs sind am Samstag um 18.30 Uhr im Rahmen des 30. Spieltages bei den Telekom Baskets Bonn zu Gast. Alba Berlin tritt am Sonntag um 15.30 Uhr bei den Basketball Löwen Braunschweig an. Die Hauptrunde läuft noch bis zum 12. Mai.