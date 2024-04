Basketball: Center Agbakoko fehlt Oldenburg wochenlang

Center Norris Agbakoko wird in der laufenden Saison der Basketball Bundesliga (BBL) voraussichtlich kein Spiel mehr für die EWE Baskets Oldenburg absolvieren. Der 24-Jährige hat im Training einen Muskelbündelriss in der linken Wade erlitten und fällt sechs Wochen aus. Das gab der frühere deutsche Meister am Sonntag bekannt.