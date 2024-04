BBL: Bayern weiter an der Spitze - Alba nicht zu stoppen

Bayern München hat den fünften Sieg in Serie in der Basketball Bundesliga (BBL) gefeiert und bleibt Tabellenführer. Die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez setzte sich bei den Würzburg Baskets mit 90:82 (45:36) durch und wehrte den Angriff von den Niners Chemnitz, die bei einer Bayern-Niederlage an die Spitze gerückt wären, ab.