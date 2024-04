BBL: Bonn und Würzburg verlieren im Play-off-Rennen

Die Telekom Baskets Bonn haben einen Sieg im Rennen um die direkte Play-off-Qualifikation in der Basketball Bundesliga (BBL) überraschend verpasst. Der Champions-League-Sieger verlor beim Tabellenvorletzten Hakro Merlins Crailsheim mit 89:98 (39:49) und liegt als Siebter nun einen Sieg hinter Rasta Vechta. Auch der Tabellenvierte Würzburg Baskets stolperte unerwartet gegen die Rostock Seawolves (86:95).

Im weiteren Rennen um die Plätze für das Play-in-Turnier, in dem die Teams der Ränge sieben bis zehn um zwei Plätze in der K.o.-Runde kämpfen werden, feierten die Hamburg Towers und die EWE Baskets Oldenburg Erfolge. Die Towers (10. Platz) schlugen in eigener Halle die MHP Riesen Ludwigsburg (8.) mit 89:84 (48:46). Oldenburg festigte Platz neun vor den Hamburgern durch ein müheloses 87:66 (37:33) bei den Löwen Braunschweig.