BBL: Meister Ulm mit drittem Sieg in Serie

Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm hat am 27. Spieltag der Bundesliga gegen die Bamberg Baskets den dritten Sieg in Folge eingefahren und den Kurs auf die Play-off-Plätze gehalten. Mit 106:90 (52:53) setzten sich die Ulmer durch und schoben sich damit vorerst an Rasta Vechta vorbei auf Rang fünf.