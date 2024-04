DBBL: Alba kurz vor erstem Titel der Vereinsgeschichte

Die Basketballerinnen von Alba Berlin sind in der Bundesliga (DBBL) nur noch ein Sieg vom ersten deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte entfernt. In der Finalserie setzte sich das Team von Trainer Cristo Cabrera im dritten Spiel mit 56:53 (24:32) beim Titelverteidiger Rutronik Stars Keltern durch. Damit gingen die Albatrosse in der Best-of-five-Serie mit 2:1 in Führung und verschafften sich einen Matchball.