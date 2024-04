Ehemaliger Euro-League-Coach Schiller wird Rasta-Trainer

Rasta Vechta geht mit dem Österreicher Martin Schiller als Headcoach in die nächste Saison der Basketball-Bundesliga (BBL). Wie der Aufsteiger am Ostermontag mitteilte, tritt der 42-Jährige ab Sommer die Nachfolge von Ty Harrelson an, der zum deutschen Meister ratiopharm Ulm wechselt. Schiller erhält beim aktuellen Bundesliga-Fünften in Vechta einen Zweijahresvertrag.