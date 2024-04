Skandal-Profi sorgt für nächsten Eklat in der Basketball-Bundesliga

Ganz nach dem Motto, aller guten Dinge sind drei, handelte sich ALBA-Center Khalifa Koumadje beim Sieg von ALBA Berlin in Hamburg (84:76) wohl seine bereits dritte Sperre der Saison ein. Der 27-Jährige will offenbar aus seinen Fehlern nicht lernen.

In der 36. Minute packte Koumadje seinen Gegenspieler Aleksander Dziewa am Hals und zog diesen brutal nach hinten. Dafür flog der Basketballspieler aus dem Tschad vom Platz.

Damit aber nicht genug: Als Koumadje nach seinem Platzverweis Richtung Kabine ging, brannten dem Center endgültig die Nerven durch. Er spuckte mehrmals auf den Boden und machte eine abfällige Geste in Richtung der tobenden Fans.

ALBA-Center wird zum Serientäter

In seinem ersten Einsatz nach der Sperre gab es dann eine Ringkampf-Einlage mit Jonas Richter im Spiel gegen Chemnitz. Koumadje bekam die übliche Ein-Spiel-Sperre. Somit hat er in dieser Saison schon fünf Spiele durch Sperre verpasst und musste bereits 4000 Euro an Strafe zahlen.