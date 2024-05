BBL: Alba startet mit deutlichem Sieg in die Play-offs

Der frühere Serienmeister Alba Berlin hat einen guten Start in die Play-offs der Basketball Bundesliga (BBL) erwischt. Gegen den letztjährigen Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn feierte das Team von Cheftrainer Israel Gonzalez am Freitagabend im ersten Spiel des Viertelfinals einen 94:68 (41:31)-Heimsieg und gingen in der Best-of-five-Serie mit 1:0 in Führung.