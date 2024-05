BBL: Auch Heidelberg trennt sich von Retter Freyer

"Wir sind Ingo unheimlich dankbar dafür, dass er diese Aufgabe in einer fast aussichtslosen Situation übernommen hat", sagte Lautenschläger. Es gebe "wenige Trainer, die in so kurzer Zeit einen so großen Effekt erzielt hätten. Dennoch haben wir uns schweren Herzens nach intensiven Gesprächen dazu entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen." Unter Freyer gewann Heidelberg sieben von 19 Spielen.