BBL: Chemnitz wieder in der Spur - Pleiten im Keller

Europapokalsieger Niners Chemnitz hat in der Basketball Bundesliga (BBL) wieder in die Spur gefunden. Das Überraschungsteam hatte seit dem Triumph im FIBA Europe Cup beide Spiele in der Liga verloren, fuhr nun aber einen 85:79 (44:39)-Erfolg bei den Veolia Towers Hamburg ein. Damit festigten die Niners den dritten Rang, während der Tabellenzehnte aus Hamburg wichtige Zähler im Kampf um die Play-in-Ränge liegen ließ.