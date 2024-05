BBL-Playoffs: Alba erster Halbfinalist

Alba Berlin steht als erstes Team in den Playoff-Halbfinals der Basketball-Bundesliga . Beim letztjährigen Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn verwandelte der elfmalige Meister durch den umkämpften 93:86 (40:41)-Sieg seinen ersten Matchball in der Best-of-five-Serie.

Spiel eins hatte Alba klar dominiert, das zweite Duell gestaltete sich deutlich enger, und auch am Dienstagabend in Bonn musste sich das Team von Trainer Israel Gonzalez strecken. Erst im vierten Viertel lagen die favorisierten Berliner erstmals mit mehr als fünf Punkten vorn (74:68). Topscorer bei Alba waren Weltmeister Johannes Thiemann und Louis Olinde (je 18), aufseiten der Bonner erzielte Thomas Kennedy die meisten Punkte (22).

Alba trifft im Halbfinale auf den Sieger der Viertelfinalserie zwischen FIBA-Europe-Cup-Champion Niners Chemnitz und Aufsteiger Rasta Vechta. Vor dem dritten Aufeinandertreffen am Dienstagabend (20.30 Uhr) in Vechta steht es in der Serie 1:1.