BBL-Play-offs: Chemnitz fordert Alba im Halbfinale

Europapokalsieger Niners Chemnitz ist ALBA Berlin ins Play-off-Halbfinale der Basketball Bundesliga (BBL) gefolgt und fordert den früheren Serienmeister nun heraus. Durch ein ungefährdetes 84:67 (44:26) bei Aufsteiger Rasta Vechta entschieden die Chemnitzer am Donnerstag die Best-of-five-Viertelfinalserie mit 3:1 für sich, nach einer Niederlage im zweiten Duell gelang den Gästen der zweite Sieg nacheinander.

Das erste Halbfinale findet am Dienstag (20.30 Uhr/Dyn) beim Hauptrundenzweiten Berlin statt, der den letztjährigen Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn mit 3:0 ausgeschaltet hatte. Am Dienstag war dem elfmaligen Meister in Bonn der entscheidende Sieg gelungen (93:86).