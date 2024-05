BBL-Playoffs: Titelverteidiger Ulm scheidet in Würzburg aus

Der amtierende Basketball-Meister Ratiopharm Ulm hat sich früh aus den Playoffs der Bundesliga verabschiedet. In Spiel vier der Viertelfinalserie bei den Würzburg Baskets kassierte Ulm am Freitagabend mit 72:75 (31:36) die entscheidende Niederlage. Würzburg sicherte sich durch das 3:1 in der Best-of-five-Serie zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Einzug ins Halbfinale.