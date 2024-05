Trotz Niederlage bei Alba: Bayern Hauptrundensieger der BBL

Die Basketballer von Bayern München haben trotz einer Niederlage die Bundesliga-Hauptrunde für sich entschieden und damit in den Play-offs Heimrecht in den Entscheidungsspielen. Beim Verfolger und alten Rivalen Alba Berlin unterlagen die Münchner am Freitagabend zwar mit 53:59 (28:30), dank des 77:53-Heimerfolgs im ersten Aufeinandertreffen in der BBL sind die Bayern aufgrund des gewonnenen direkten Vergleich von Alba (zwei Punkte Rückstand) am letzten Spieltag nicht mehr abzufangen.