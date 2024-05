Alba-Frauen feiern Meisterschaft - WM-Held vor Ort

Die Basketballerinnen von ALBA Berlin haben zwei Jahre nach dem Aufstieg in die Bundesliga (DBBL) den ersten Meistertitel ihrer Vereinsgeschichte geholt. Im entscheidenden fünften Spiel der Final-Serie schlug der Hautstadtklub Titelverteidiger Rutronik Stars Keltern am Mittwoch 68:53 (27:26), durch den Erfolg setzten sich die Berlinerinnen in der Best-of-five-Serie mit 3:2 durch.