Basketball: Berlin "klaut" Bayern Heimvorteil

Basketball-Pokalsieger Bayern München ist im zweiten Play-off-Finale um die Meisterschaft gegen Ex-Champion Alba Berlin auf dem Weg zum Double etwas unerwartet gestolpert. Durch eine 70:79 (32:39)-Pleite in eigener Halle musste das Team des spanischen Erfolgscoaches Pablo Laso in der Best-of-five-Serie 48 Stunden nach seinem Auftakterfolg den 1:1-Ausgleich hinnehmen.

In den nächsten beiden Duellen am Mittwoch (20.30 Uhr) und Freitag (18.00/beide Dyn) hat Berlin gegen den favorisierten Hauptrundensieger Heimrecht und kann mit zwei Erfolgen vor eigenen Fans sein zwölftes Meisterstück perfekt machen.

Bayern reißt der Faden

München knüpfte zunächst an seine Leistung aus dem ersten Finale an und zog in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich schon auf 13 Punkte davon - ehe der Faden bei den Hausherren riss. Die Albatrosse nutzten mit ihrem ins Team zurückgekehrten Weltmeister Johannes Thiemann die unverhoffte Schwäche der Bayern zur vorübergehenden Wende und konnten ihre Pausenführung im zweiten Spielabschnitt zunächst auf zwölf Zähler ausbauen.