Basketball: Livingston verlässt Würzburg

Otis Livingston II, der beste Spieler der laufenden Saison in der Basketball-Bundesliga, verlässt die Würzburg Baskets. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, sucht der 27 Jahre alte Aufbauspieler nach nur einer Spielzeit im Würzburger Dress eine neue Herausforderung. Der US-Amerikaner habe, so der Verein, „zahlreiche sehr lukrative Angebote aus dem In- und Ausland vorliegen“.