Bayern erst an der Zwischenstation: "Haben höhere Ziele"

Nie wirklich gewackelt, glatt durch, und jetzt zur Belohnung ein wenig Pause. Der FC Bayern hat seine Favoritenrolle in der Basketball Bundesliga (BBL) eindrucksvoll untermauert. "Ich bin sehr froh über das, was wir erreicht haben, aber jetzt wollen wir den Titel", sagte Startrainer Pablo Laso nach dem 75:61 (38:33) bei den Würzburg Baskets, das die Play-off-Halbfinalserie auf schnellstem Wege beendete.

Mit 3:0 bezwang der Pokalsieger das Überraschungsteam aus Unterfranken und muss, besser gesagt darf nun warten. Im zweiten Halbfinale führen die Niners Chemnitz gegen Alba Berlin 2:1. Frühestens am Dienstag, aber spätestens am Donnerstag wissen die Bayern, gegen wen es ab Samstag (20.30 Uhr) im Kampf um die sechste Meisterschaft gehen wird. Als Hauptrundensieger hat München den Heimvorteil, am Montag findet auch das zweite Spiel im BMW Park statt.