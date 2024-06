BBL-Krimi! ALBA wehrt ersten Matchball ab

Basketball-Pokalsieger Bayern München muss weiter auf seinen Gegner für die Bundesliga-Endspiele um die deutsche Meisterschaft warten. Ex-Champion Alba Berlin wehrte im vierten Play-off-Halbfinalduell mit Europacupsieger Niners Chemnitz den ersten Matchball der sächsischen Gastgeber dank einer beeindruckenden Moral durch seinen zweiten Sieg mit 96:85 (43:51) erfolgreich ab. Damit fällt die Entscheidung im fünften und letzten Spiel der Best-of-five-Serie am Donnerstag (18.30/Dyn) in Berlin.

Die Endspielserie beginnt am Samstag (20.30 Uhr/Dyn) auf dem Parkett von Hauptrundensieger München. Die Bayern hatten sich auf dem Weg zu ihrem sechsten Titel in der ersten Semifinalserie gegen die Würzburg Baskets mit 3:0-Siegen als erstes Team für die Finals qualifiziert. Titelverteidiger ratiopharm Ulm war in der ersten Play-off-Runde an Würzburg gescheitert.