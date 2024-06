BBL-Play-offs: Albas Hermannsson verletzt, Thiemann wackelt

Die Muskelverletzung in der linken Wade hatte sich Hermannsson in der Schlussphase des vierten Halbfinalspiels in Chemnitz zugezogen, in dem er mit 19 Punkten zweitbester Werfer seines Teams war. Der 29-jährige Isländer fällt auch für die mögliche Finalserie aus. Nach Matteo Spagnolo und Ziga Samar fehlt AlBA nun der dritte Spieler auf der Position des Spielmachers.