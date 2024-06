Bonn: Sengfelder wechselt nach Frankreich

Der Kapitän der Rheinländer schließt sich nach einem Jahr im Rheinland dem französischen Erstligisten JDA Dijon an. Das teilten die Baskets am Freitag mit.

Der Nationalspieler habe sich "in seiner Rolle als Kapitän immer voll in den Dienst der Mannschaft gestellt, wofür wir ihm dankbar sind", sagte Sportdirektor Savo Milovic: "Eine unserer Lehren aus der vergangenen Saison ist jedoch, dass wir zwar breit aufgestellt waren, uns aber in den Spielertypen zu sehr ähnelten, wodurch uns die Variabilität fehlte."