Edwards überragt: FC Bayern holt in Berlin das Double

von SID 14.06.2024 • 20:03 Uhr Für die Münchner, die sich vor allem bei einem Mann bedanken konnten, ist es das zweite Double nach 2018.

Erster Matchball genutzt: Die Basketballer von Bayern München haben ihre Saison mit dem Double gekrönt und erstmals seit 2019 wieder den Meistertitel geholt. Die Mannschaft des spanischen Erfolgscoaches Pablo Laso setzte sich in Spiel vier der packenden Play-off-Finalserie beim Dauerrivalen Alba Berlin mit 88:82 (44:46) durch und sicherte sich in der Bundesliga (BBL) verdient den sechsten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Überragender Akteur der Gäste, die durch das 3:1 in der Best-of-five-Serie als Meister auf ratiopharm Ulm folgen, war MVP-Kandidat Carsen Edwards mit 29 Punkten. Die Münchner hatten am Mittwoch durch einen 67:63-Erfolg an gleicher Stelle die Weichen zum zweiten Doublesieg nach 2018 gestellt. Für den elfmaligen Champion Alba, Meister von 2020 bis 2022, endet hingegen zum zweiten Mal in Folge eine Saison titellos.

"Spiel zwei muss uns eine Lehre sein, dass man Alba nie abschreiben darf, dass wir immer mit einer Antwort von Berlin rechnen müssen", hatte Weltmeister Andreas Obst vor der Partie gewarnt - und sollte zu Spielbeginn Recht behalten. Vor den Augen der Brüder Franz und Moritz Wagner vom NBA-Klub Orlando Magic, die im Vorjahr mit Obst in Manila Gold geholt hatten, ließen sich die Berliner nicht abschütteln und drehten zu Beginn des zweiten Viertels auf - nach 16 Minuten führte Alba plötzlich mit zehn Punkten (38:28).

Der Hauptrundensieger aus München, der nach dem Auftakterfolg in eigener Halle im heimischen BMW Park etwas überraschend verloren und sich den Heimvorteil am Mittwochabend in der Berliner Uber Arena zurückgeholt hatte, tat sich gegen die aggressive Defense der Hauptstädter schwer, kam auch dank des starken US-Guards Edwards wieder ran - zur Pause war beim Stand von 44:46 weiter alles offen.

