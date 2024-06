FC Bayern feiert das Double: "Haben es verdient"

von SID 15.06.2024 • 06:39 Uhr Die Münchner sicherten sich zum ersten Mal seit 2019 den Meistertitel - und starteten die Party schon in der Kabine.

Serge Ibaka tanzte mit der Zigarre im Mund und dem Weißbier in der Hand ausgelassen in der Kabine, Niels Giffey trank genüsslich aus dem Meisterpokal. Nach dem Gewinn des Doubles machten die Basketballer des FC Bayern in Berlin die Nacht zum Tag. „Ich weiß nur, dass wir morgen zurückfliegen. Ich glaube um 12.30 Uhr, das ist entspannt“, sagte Geschäftsführer Marko Pesic bei Dyn.

Durch ein 88:82 (44:46) in Spiel vier der Finalserie gegen Dauerrivale Alba Berlin sicherten sich die Münchner erstmals seit 2019 wieder den Titel in der Bundesliga (BBL) - und konnten sich dabei auch bei ihrem Finals-MVP Carsen Edwards bedanken. Der US-Guard war nicht nur in Spiel vier in der Uber Arena der überragende Mann der Mannschaft von Erfolgstrainer Pablo Laso.

"Wir hatten Aufs und Abs. Aber ich liebe diese Jungs. Wir sind einfach stolz", sagte Edwards, der am Freitagabend 29 Zähler zum Sieg beisteuerte - und auch bei der Party nach dem zweiten Doublegewinn nach 2018 vorangehen will: "Es war eine lange Saison, wir haben es verdient zu Feiern. Ich freue mich drauf."

