Müdes Alba kämpferisch - Bayern warnen

Alba Berlin glaubt trotz der Auftaktniederlage im BBL-Finale an seine Titelchance. Bayern München warnt.

Die müden Beine sind schwer, die Ernüchterung ist groß - und doch lebt bei Alba Berlin der Glaube an die Meisterschaft. „Gekämpft wie die Löwen“ habe sein Team, sagte Tim Schneider nach dem 67:79 (43:46) im ersten Finale der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen Bayern München und kündigte für das zweite Spiel der Serie am Montag (20.30 Uhr) die nächste Energieleistung an: „Ich weiß ganz genau, dass wir wieder hier sein werden und 110 Prozent geben.“