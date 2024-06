Towers trennen sich von Meisner

Die Veolia Towers Hamburg planen ihre Zukunft in der Basketball-Bundesliga ohne den viermaligen Nationalspieler Lukas Meisner. Wie der Klub aus der Hansestadt mitteilte, wurde der bis 2025 gültige Vertrag des 28-Jährigen vorzeitig aufgelöst. Der Flügelspieler, der in seiner Zeit an der Elbe insgesamt 155 Pflichtspieleinsätze absolviert hat, spielte in den Planungen von Trainer Benka Barloschky für die anstehende Spielzeit keine Rolle mehr.