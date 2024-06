Verletztenmisere nervt Alba-Guard Thomas

"Wir hätten nur am Ende des Spiels ein bisschen besser sein müssen", haderte Thomas: "Wir haben in der zweiten Halbzeit gut gespielt, uns zurückgekämpft, unsere Fans mit ins Spiel gebracht und eine Big-Plays gezeigt. Aber gegen Ende haben wir es nicht mehr gut gemacht."

Vor allem die überraschende Abwehrtaktik, eine "Box-and-one-Defense", von Bayern-Trainer Pablo Laso hatte Alba zuvor immer wieder vor Probleme gestellt. "Das war etwas Neues und wir haben es dagegen nicht gut gelöst in der ersten Halbzeit", sagte Thomas: "Darüber müssen wir sprechen, um in Spiel vier besser zu sein."

In Hälfte zwei hätten er und seine Teamkollegen dann "zu viele Ballverluste" gehabt und seien "in der Offensive nicht mehr dahin gekommen, wo wir hin wollten", sagte Thomas: "Dafür müssen wir Bayern Respekt zollen." Der Pokalsieger aus München braucht nun nur noch einen Sieg, um sich das Double zu sichern, am Freitag (18.00 Uhr/Dyn) steigt Spiel Nummer vier in Berlin.