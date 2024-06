Wohlfarth-Bottermann zurück in Ludwigsburg

Nach zwei Jahren in Hamburg läuft der Nationalspieler wieder für die MHP Riesen auf.

Nach zwei Jahren in Hamburg kehrt Nationalspieler Jonas Wohlfarth-Bottermann in der Basketball Bundesliga (BBL) zu den MHP Riesen Ludwigsburg zurück. Der 34-Jährige, von 2020 bis 2023 Kapitän der Schwaben, ist erster Neuzugang des Sommers und unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

„Ich bin sehr froh, dass ‚WoBo‘ zurückkommt, wir hatten mehrfach in den vergangenen beiden Jahren Kontakt. Er ist ein Spieler, der besonders in der Pick-And-Roll-Defensive ein Vorbild war und ist“, sagte Trainer John Patrick, der in der Vorwoche ebenfalls nach Ludwigsburg zurückgekehrt war. Wohlfarth-Bottermann hat mit dem deutschen Nationalteam 2022 EM-Bronze geholt, beim Gewinn der Weltmeisterschaft 2023 gehörte der Center nicht zum Aufgebot. Seit 2022 spielte der Routinier für die Veolia Towers aus Hamburg.