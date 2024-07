Basketball: Breunig bleibt beim MBC

Der 32-Jährige geht 2024/25 in seine dritte Saison beim Klub.

Der 32-Jährige geht 2024/25 in seine dritte Saison beim Klub.

Center Martin Breunig bleibt in der Basketball Bundesliga (BBL) dem Syntainics MBC aus Weißenfels erhalten. Der 32-Jährige geht 2024/25 in seine dritte Saison beim Klub. Breunig war 2022 von den EWE Baskets Oldenburg zu den Wölfen gewechselt.

"Martin ist ohne Zweifel einer der besten deutschen Centerspieler in der BBL, sagte Martin Breunig, der den Deals nach Klubangaben als Mitgesellschafter ermöglichte. Es sei "alles andere als selbstverständlich, einen Spieler dieser Güteklasse in unseren Reihen zu haben." Breunig unterschrieb einen neuen Einjahresvertrag. In der vergangenen Saison hatte der gebürtige Leverkusener im Schnitt 11,5 Punkte und 5,2 Rebounds pro Spiel verbucht.