Basketball-Bundesliga: Bayerns drastischer Umbruch

Der aktuelle deutsche Basketball-Meister steht derzeit ohne Trainer und Sportvorstand da, dazu verlassen einige Leistungsträger den Verein. Es droht ein großer Umbruch, der die Ambitionen in der kommenden Saison drücken könnte.

Der aktuelle deutsche Basketball-Meister steht derzeit ohne Trainer und Sportvorstand da, dazu verlassen einige Leistungsträger den Verein. Es droht ein großer Umbruch, der die Ambitionen in der kommenden Saison drücken könnte.

Es ist der nächste Personalschock beim deutschen Doublesieger: Isaac Bonga verlässt den FC Bayern München ! Damit setzt sich in diesem Sommer ein unangenehmer Trend fort, denn er ist nicht der erste Abgang. Drei schwere Verluste mussten verkraftet werden, zudem steht man aktuell auch ohne Trainer und Sportchef da. Ein drastischer Umbruch steht bevor.

„Es ist sehr schade, dass uns eine Persönlichkeit wie Izzy verlässt, denn er hat seine Spuren bei uns hinterlassen und war ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Meistermannschaft, was vor allem in den Playoffs sichtbar war“, kommentierte Geschäftsführer Marko Pesic den Bonga-Abgang. Er wechselt zu einem Euro-League-Konkurrenten aus dem Ausland. Wohin es genau geht, ist aktuell noch nicht bekannt.

Neben ihm haben mit Leandro Bolmaro (Emporio Armani Milan) und Sylvain Francisco (Zalgris Kaunas) bereits zwei weitere Leistungsträger ihren Abgang verkündet. Auch Nelson Weidemann (Ratiopharm Ulm), Niklas Wimberg (Towers Hamburg) und Martin Kalu (Löwen Braunschweig, Leihe) gehören zur neuen Saison nicht mehr dem Kader der Münchner an.

Ibaka: „Ich habe viele Angebote“

Zusätzlich gibt es Gerüchte über einen Wechsel von Serge Ibaka. Der NBA -Champion von 2019 sagte selbst: „Ich habe viele Angebote. Noch habe ich nichts unterschrieben. Ich lasse mir Zeit, habe keine Eile.“ Real Madrid soll großes Interesse an dem spanischen Nationalspieler haben.

Der Auslöser für die Abgänge dürfte wohl die vergangene Saison sein, in der man zwar die Meisterschaft und den Pokal gewann, in der EuroLeague jedoch nicht den Sprung in die Playoffs schaffte.