Bayern-Basketballer: Schnelles Wiedersehen mit Ibaka?

Gegen die Spanier feiert der Double-Gewinner am 3. Oktober zum Auftakt der neuen EuroLeague-Saison seine Premiere in seiner zweiten Heimstätte, dem neuen SAP Garden.

Am Montag hatten die Münchner den Abschied von Ibaka verkündet. Der gebürtige Kongolese wolle sich nach einem Jahr in Deutschland „noch einmal innerhalb der EuroLeague verändern“, hieß es in einer Mitteilung.