BBL: Bayern verliert auch Sportdirektor Baiesi

Erst der Trainer, nun der Sportdirektor: Daniele Baiesi verlässt den deutschen Basketball-Doublesieger Bayern München nach sieben Jahren. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, kehrt der Italiener „verabredungsgemäß“ wieder in seine Heimat zurück. Der 48-Jährige kam 2017 aus Bamberg nach München und gewann in seiner Amtszeit als Sportdirektor sieben Titel.