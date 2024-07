BBL: Löwen holen slowenischen Nationalspieler Scuka

Der 22-Jährige hatte zuletzt an der Seite von NBA-Star Luca Doncic knapp die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris verpasst.

Der 22-Jährige hatte zuletzt an der Seite von NBA-Star Luca Doncic knapp die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris verpasst.

Die Löwen Braunschweig haben in der BBL den slowenischen Basketball-Nationalspieler Luka Scuka unter Vertrag genommen. Der 22-Jährige kommt vom slowenischen Meister Olimpija Ljubljana und erhält beim Bundesligisten einen Dreijahresvertrag. Scuka hatte zuletzt an der Seite von NBA-Star Luca Doncic mit seinem Heimatland knapp die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris verpasst.