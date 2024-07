"Neuer Lenker": Towers verpflichten US-Amerikaner Lottie

In Riga feierte der Towers-Neuzugang vergangene Saison das Double. In Las Vegas hatte er zuvor über die Summerleague erste NBA-Luft geschnuppert.

Der Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat den US-amerikanischen Guard Jaizec Lottie verpflichtet. Der 26-Jährige gewann in der vergangenen Saison mit dem VEF Riga in Lettland das Double und unterschrieb in Hamburg einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Die teilten die Towers am Mittwoch mit.