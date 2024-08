Basketball: Alba verlängert mit Thomas

Der 30-Jährige hatte in den Play-offs überzeugt und verfügt über NBA-Erfahrung.

Der deutsche Basketball-Vizemeister Alba Berlin hat den Vertrag mit dem früheren NBA-Profi Matt Thomas um ein Jahr bis 2025 verlängert. Das teilten die Berliner am Mittwoch mit.

Der 30 Jahre alte Shooting Guard aus den USA war im Sommer 2023 von Panathinaikos Athen in die deutsche Hauptstadt gekommen und trug in den abgelaufenen Play-offs mit durchschnittlich 14,4 Punkten und einer überragenden Dreierquote von knapp 50 Prozent zum Einzug in die Finalserie bei. Dort unterlagen die Berliner dem FC Bayern.