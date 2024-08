Basketball: Meister Bayern eröffnet die Saison gegen Chemnitz

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München eröffnet die neue Saison am 20. September. Wie die Liga am Donnerstag mitteilte, empfängt das Team um Nationalspieler Andreas Obst die Niners Chemnitz in der eigenen Halle.

Bevor anschließend der Ligabetrieb zum 59. Mal startet, findet am Wochenende des 14. und 15. September die erste Runde des BBL Pokals statt. Titelverteidiger München startet erst am 13. Oktober im Achtelfinale bei den Telekom Baskets Bonn in den Wettbewerb. Das Finalwochenende des Pokals findet am 15. und 16. Februar 2025 statt.