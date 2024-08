BBL: Herbert legt bei den Bayern los

Die Olympioniken nehmen noch nicht am Training des Doublesiegers teil.

Noch ohne Olympioniken: Der ehemalige Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat am Sonntag mit seinem neuen Team Bayern München die Saisonvorbereitung aufgenommen. Die fünf Nationalspieler um Andreas Obst und Neuzugang Johannes Voigtmann nahmen acht Tage nach dem Olympia-Spiel um Bronze noch nicht am Trainingsbetrieb des Double-Siegers teil.

Herbert hatte die deutsche Nationalmannschaft 2023 zum WM-Titel geführt, bei den Olympischen Spielen in Paris verpasste die DBB-Auswahl eine Medaille knapp und beendete das Turnier auf dem undankbaren vierten Platz. In München trat der Kanadier nun die Nachfolge von Erfolgscoach Pablo Laso an.