Alba-Geschäftsführer Baldi: "Gewachsene Qualität" in der BBL

Für Alba Berlins Geschäftsführer Marco Baldi beginnt am Freitag die beste Saison in der Geschichte der Basketball Bundesliga (BBL). Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung lobte Baldi die Entwicklung der Klubs. "Wirtschaftlich werden wir über die Vor-Corona-Zeit kommen, sportlich sehe ich immer mehr Vereine, die eine Identität entwickeln und durchziehen", sagte er.

Auch wenn immer wieder Top-Spieler die Bundesliga in Richtung der finanzstärkeren Klubs in der EuroLeague und der Franchises in der NBA verlassen, "wird dann nicht mehr alles umgeschmissen", sagte Baldi (62). Die Bundesligisten blieben "ihrer Spielidee treu. Ich sehe immer mehr Sportdirektoren in der Liga, die sich darüber Gedanken machen. Es gibt eine gewachsene Qualität."