Basketball, BBL: Bonn verliert Auftaktspiel in Vechta

Nach dem Sprung in die Hauptrunde der Champions League missglückt den Telekom Baskets der Start in den BBL-Alltag .

Nach dem Sprung in die Hauptrunde der Champions League missglückt den Telekom Baskets der Start in den BBL-Alltag .

Nach dem Sprung in die Hauptrunde der Champions League ist den Basketballern von Telekom Baskets Bonn der Start in den BBL-Alltag missglückt. Im Auftaktspiel unterlag das Team von Trainer Roel Moors bei Rasta Vechta am Mittwochabend mit 75:83 (34:32).