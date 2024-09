Basketball: Tarlac neuer Bayern-Sportdirektor

Dragan Tarlac wird neuer Sportdirektor des deutschen Basketball-Meisters Bayern München. Dies teilte der Klub am Dienstag mit. Der 51-Jährige folgt auf Daniele Baiesi, der nach zehn Jahren in Deutschland in seine italienische Heimat zurückgekehrt war. Zuletzt war Tarlac drei Jahre lang Teamdirektor der serbischen Nationalmannschaft.