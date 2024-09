BBL: Alba feiert souveränen Erfolg vor EuroLeague-Auftakt

Vizemeister Alba Berlin hat vor dem EuroLeague-Auftakt den ersten Sieg in der Basketball-Bundesliga (BBL) gefeiert. Die Berliner gewannen am 2. Spieltag gegen die EWE Baskets Oldenburg bei ihrer Heimpremiere klar mit 105:70 (48:39). Zum Auftakt hatten die Berliner noch überraschend bei den Veolia Towers Hamburg verloren.

Vor dem Start der EuroLeague gegen Titelverteidiger Panathinaikos Athen am Donnerstag (18.45 Uhr/MagentaTV) holten die Albatrosse sich so Selbstvertrauen. Auf das Team von Trainer Israel Gonzalez warten nun hohe Belastungen: Bis Ende November stehen immer mindestens zwei Partien pro Woche an.